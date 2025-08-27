Украинский солдат с перерезанным горлом 5 дней полз к своим и выжил

Владислав перенес операцию, однако пока не может говорить. Свою историю он записал в дневнике. По его словам, его бригада потеряла контроль над позицией возле Покровска несколько недель назад. Пытаясь помочь своим товарищам, он был захвачен российскими войсками. Солдат рассказал, что российские военные выкалывали глаза, отрезали губы, мужские половые органы, уши и носы первым украинским солдатам, взятым в плен. Владислав был последним из восьми украинских солдат, брошенных в яму российскими военными, которые считали, что все они мертвы.