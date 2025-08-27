Украинский солдат с перерезанным горлом 5 дней полз к своим и выжил
33-летний боец Национальной гвардии Украины Владислав выжил после того, как российские военные перерезали ему горло и бросили в яму, посчитав мертвым.
Ему удалось выбраться из ямы, и пять дней он полз в сторону территории, контролируемой Украиной. 17 августа его в тяжелом состоянии доставили в больницу Днепропетровской области. Солдат потерял большое количество крови, а раны уже начали инфицироваться. Медики признали этот случай первым подобного рода с начала полномасштабного вторжения России. Он показывает жестокое отношение к украинским военнопленным, о чем уже есть многочисленные документированные свидетельства.
«Если у кого-то перерезано горло и он истекает кровью, шанс выжить минимален, — сказал главный врач Сергей Резенко. — Но он продержался до конца. Его спасла вера: он до последнего был уверен, что все будет хорошо».
Владислав перенес операцию, однако пока не может говорить. Свою историю он записал в дневнике. По его словам, его бригада потеряла контроль над позицией возле Покровска несколько недель назад. Пытаясь помочь своим товарищам, он был захвачен российскими войсками. Солдат рассказал, что российские военные выкалывали глаза, отрезали губы, мужские половые органы, уши и носы первым украинским солдатам, взятым в плен. Владислав был последним из восьми украинских солдат, брошенных в яму российскими военными, которые считали, что все они мертвы.
В прошлом месяце генеральный прокурор Украины заявил, что задокументировано как минимум 273 случая казни пленных украинских солдат Россией — это является военным преступлением по Женевской конвенции.