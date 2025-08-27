"Кто хочет пить - тот будет пить": сельские жители скептически относятся к ограничениям на продажу алкоголя
Почти месяц действуют новые ограничения на продажу алкогольных напитков. Теперь с понедельника по субботу алкоголь можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Поправки вызвали бурные дискуссии в обществе, особенно в сельской местности, где считают, что новые правила могут сильно ударить по маленьким магазинам, сообщает "360TV Ziņas".
Местные жители уверены: новые правила не изменят привычки покупателей. Житель Мурмастиене Валерий сказал, что «кто хочет пить — все равно будет, просто в другое время». Житель Рудзаты Илмар также выразил недоумение: по его словам, люди, у которых уже выработалась привычка, заранее запасаются алкоголем и проблем не испытывают.
Владельцы магазинов признают, что утром и вечером покупателей стало меньше, однако падения доходов нет. Управляющая магазином Текла отмечает, что клиенты уже привыкли к новому порядку и приходят в установленное время. Продавщица Анита добавила, что поначалу людям приходилось перестраиваться, но теперь все вернулось в привычное русло.
В обществе звучат опасения, что ограничения могут привести к росту нелегальной торговли — так называемых «точек». Полиция этого не подтверждает, но местные не скрывают: купить алкоголь можно не только в легальных магазинах. Житель Аташенес рассказал, что некоторые сами варят пиво или самогон и продают его, а житель Галены Зинтис добавил: «Если кому-то очень надо, всегда найдется тот, кто поможет достать».
Корреспондент "360TV Ziņas", посетив несколько деревень Латгале, пришел к выводу, что новый закон не приведет к банкротству маленьких магазинов и не остановит любителей алкоголя. Как сказал один из местных жителей: «Если захотят — достанут, проблем не будет».
Тем временем на портале Manabalss.lv появились противоположные инициативы: одни требуют еще жестче ограничить продажу алкоголя, другие — вернуть прежний порядок. Власти обещают рассмотреть возможные изменения в следующем году после анализа первых результатов.