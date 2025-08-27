"Кто хочет пить - тот будет пить": сельские жители скептически относятся к ограничениям на продажу алкоголя

В обществе звучат опасения, что ограничения могут привести к росту нелегальной торговли — так называемых «точек». Полиция этого не подтверждает, но местные не скрывают: купить алкоголь можно не только в легальных магазинах. Житель Аташенес рассказал, что некоторые сами варят пиво или самогон и продают его, а житель Галены Зинтис добавил: «Если кому-то очень надо, всегда найдется тот, кто поможет достать».