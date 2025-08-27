Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В среду в Латвии ожидается преимущественно тихая погода без дождей
В среду в Латвии почти не будет дождей, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем ожидается переменная облачность, лишь местами облака принесут кратковременные дожди. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Вечером ветер сменится южным. Максимальная температура составит +16...+20 градусов.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается. Ветер ожидается западный от слабого до умеренного, вечером - южный. Воздух прогреется до +18...+19 градусов.