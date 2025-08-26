ФОТО: более 110 корги из семи стран собрались в Вильнюсе на фестивале - собачку из Латвии признали одной из самых громких

«В этом году на старт вышло более 110 корги из семи стран, включая Германию, Финляндию и США. Самое интересное, что собаки вместе со своими хозяевами участвовали не только в привычных дисциплинах или конкурсе костюмов, но и в новых соревнованиях. Эти дни вновь доказали, что забег корги с каждым годом становится все ярче и разнообразнее — это событие, на котором улыбаются не только корги, но и зрители», — отметил организатор забега Эдвинас Мишкас.