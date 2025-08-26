ФОТО: более 110 корги из семи стран собрались в Вильнюсе на фестивале - собачку из Латвии признали одной из самых громких

Забег корги в Вильнюсе (2025)
Улицы столицы Литвы заполнили королевские корги и их хозяева, которые уже в четвертый раз приняли участие в забеге корги.
В минувшие выходные улицы столицы Литвы заполнили королевские корги и их хозяева, которые уже в четвертый раз приняли участие в забеге корги. Мероприятие собрало тысячи жителей и гостей города, у которых была возможность наблюдать Всемирный слет корги, соревнования, конкурс костюмов, выставку, посвященную собакам, и многое другое. В конкурсе «Самый громкий лай» второе место занял корги из Латвии по кличке Джилинжер.
В различных дисциплинах лучше всего себя проявили корги из Литвы: самой умной и самой быстрой собакой была признана Полина из Паневежиса, самым громким стал корги по кличке Бронюс из Вильнюса, а в конкурсе костюмов победил корги Амиго из Вильнюса, наряженный в стиле заводского рабочего.
Забег корги прошел в парке Вингис, где четвероногие любимцы соревновались в спринте — забеге на 50 метров — на стилизованном стадионе вместимостью до 6000 зрителей. Самого громкого корги определили в конкурсе «Самый громкий лай», самого смышленого — в конкурсе «Самый умный корги». Дополнительное веселье добавил конкурс костюмов, где собаки предстали в самых разнообразных образах. В воскресенье корги и их поклонники собрались на Ратушной площади, где состоялся Всемирный слет корги, объединивший участников из семи стран.
«В этом году на старт вышло более 110 корги из семи стран, включая Германию, Финляндию и США. Самое интересное, что собаки вместе со своими хозяевами участвовали не только в привычных дисциплинах или конкурсе костюмов, но и в новых соревнованиях. Эти дни вновь доказали, что забег корги с каждым годом становится все ярче и разнообразнее — это событие, на котором улыбаются не только корги, но и зрители», — отметил организатор забега Эдвинас Мишкас.
Вильнюсский забег корги — одно из самых зрелищных событий года в городе, предлагающее множество развлечений для любителей собак и семей. Это двухдневный фестиваль, который ежегодно собирает более 100 корги со всего мира. Они соревнуются в разных категориях, доказывая, кто самый выносливый, ловкий и обаятельный.