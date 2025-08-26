Latvijas dzelzceļš снова в минусе: правительство выделяет десятки миллионов на спасение
26 августа правительство одобрило подготовленный Министерством сообщения (МС) приказ о перераспределении ассигнований, предусматривающий выделение 26 млн евро для обеспечения финансового баланса государственного управляющего железнодорожной инфраструктурой общего пользования - Latvijas dzelzceļš (LDz) за 2024 год. Действующее законодательство ЕС и Латвии предусматривает, что государство обязано поддерживать финансовый баланс управляющего железнодорожной инфраструктурой общего пользования.
«Наша задача — обеспечить мобильность жителей, укрепляя железнодорожное сообщение как основу общественного транспорта. Также необходимо думать и о национальной безопасности, где железная дорога играет ключевую роль в качестве критической инфраструктуры. В последние годы LDz сделал значительные улучшения, и в долгосрочной перспективе после реализации реформы железнодорожной отрасли, начатой МС, бюджетное софинансирование сократится», — подчеркнул министр сообщения Атис Швинка.
Как и в других странах ЕС, в Латвии железнодорожное сообщение является «каркасом» общественного транспорта, а государственное финансирование обеспечивает бесперебойную работу инфраструктуры для пассажирских перевозок. Одновременно железная дорога — важнейший элемент национальной и европейской критической инфраструктуры.
Из-за геополитических обстоятельств объемы грузовых перевозок LDz, а вместе с ними и доходы, значительно сократились и продолжают уменьшаться в этом году. Это существенно влияет на финансовые результаты компании и увеличивает потребность в дополнительном бюджетном финансировании. При этом размер дотаций снижается благодаря постоянной оптимизации расходов и мерам по увеличению доходов, однако полностью отказаться от госфинансирования в условиях падения грузопотока невозможно.
В 2024 году LDz продолжает значительные меры по снижению затрат — сокращает расходы на содержание и управление инфраструктурой, пересматривает цены на оказываемые услуги (места обслуживания, использование инфраструктуры, аренда недвижимости), улучшая прогнозы финансовых результатов на следующие годы. За первые пять месяцев этого года удалось сократить расходы на 7 млн евро, а прогнозы на 2025 год обещают лучшие результаты, чем было запланировано, хотя завершить 2024 год без убытков не удастся. При этом оптимизация расходов и внутренних процессов проводится с учетом того, чтобы не ставить под угрозу безопасность пассажирских перевозок.
Железнодорожная инфраструктура общего пользования под управлением LDz используется всеми перевозчиками на равных и недискриминационных условиях за плату, установленную на уровне прямых расходов в соответствии с правилами ЕС. Таким образом, выделяемые государственные средства не считаются поддержкой коммерческой деятельности.