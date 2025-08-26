Latvijas dzelzceļš снова в минусе: правительство выделяет десятки миллионов на спасение

В 2024 году LDz продолжает значительные меры по снижению затрат — сокращает расходы на содержание и управление инфраструктурой, пересматривает цены на оказываемые услуги (места обслуживания, использование инфраструктуры, аренда недвижимости), улучшая прогнозы финансовых результатов на следующие годы. За первые пять месяцев этого года удалось сократить расходы на 7 млн евро, а прогнозы на 2025 год обещают лучшие результаты, чем было запланировано, хотя завершить 2024 год без убытков не удастся. При этом оптимизация расходов и внутренних процессов проводится с учетом того, чтобы не ставить под угрозу безопасность пассажирских перевозок.