Есть ли повод для беспокойства из-за того, что российские корабли патрулируют Балтийское море? Отвечает эксперт

Комментируя безопасность подводной инфраструктуры, он пояснил, что текущая ситуация очень хорошая, однако это не значит, что можно расслабляться: «Количество инцидентов не только сократилось, но и достигло нуля, если сравнивать с началом года или концом прошлого. Это результат целого комплекса мероприятий: Baltic Sentry, наших действий, криминальных расследований. Кроме того, в ближайшее время в Финляндии состоится суд над капитаном, виновным в обрыве кабелей и проводов в Финском заливе», — сказал командир.