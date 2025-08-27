Есть ли повод для беспокойства из-за того, что российские корабли патрулируют Балтийское море? Отвечает эксперт
Патрулирование России в Балтийском море вызвало возмущение и страх среди пользователей социальных сетей. Есть ли для этого основания? Ситуацию для передачи "360 Ziņas" пояснил командир Военно-морских сил Национальных вооруженных сил Латвии Марис Полец.
Марис Полец отметил, что патрулирование в Балтийском море осуществляют все страны — это делаем мы, наши союзники, а также Россия. Государство-агрессор использует для этого несколько кораблей, так же, как и другие страны.
Латвия осведомлена обо всех действиях, происходящих в Балтийском море, и в данный момент ситуация безопасна:
«Мы в сотрудничестве с союзниками всё это контролируем. Есть разные активности, которые обеспечиваем мы и союзники — учения и другие мероприятия. Такова динамика в Балтийском море, которая сейчас наблюдается. Думать о том, что здесь может быть небезопасно, — в данный момент вообще недопустимо», — подчеркнул Полец.
Комментируя безопасность подводной инфраструктуры, он пояснил, что текущая ситуация очень хорошая, однако это не значит, что можно расслабляться: «Количество инцидентов не только сократилось, но и достигло нуля, если сравнивать с началом года или концом прошлого. Это результат целого комплекса мероприятий: Baltic Sentry, наших действий, криминальных расследований. Кроме того, в ближайшее время в Финляндии состоится суд над капитаном, виновным в обрыве кабелей и проводов в Финском заливе», — сказал командир.