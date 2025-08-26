В Екабпилсе 16-летний подросток выпрыгнул из окна пятого этажа
В Екабпилсе 16-летний подросток выпрыгнул из окна верхнего этажа дома. Полученные травмы были многочисленными и опасными для жизни — юношу в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.
Вечером в будний день жителей улицы Виестура в Екабпилсе потрясла трагедия — подросток выпрыгнул из окна пятого этажа. Удар о придомовой газон услышали жильцы, вскоре приехала скорая помощь, и соседи увидели юношу — едва подававшего признаки жизни, сообщает «Degpunktā».
Подростка с тяжёлыми травмами сначала отвезли в местную больницу, а позже — в лечебное учреждение Риги. Случившееся заставило жильцов дома задуматься, что могло довести 16-летнего подростка, по их мнению, до попытки самоубийства. Семья переехала сюда два года назад — мальчик был тихим, вежливым, здоровался с соседями. Однако в последние месяцы его внешний вид резко изменился. Возможно, дело в разногласиях с близкими, возможно — в столкновении с буллингом со стороны сверстников. Вопросов больше, чем ответов. Ясно лишь одно — его жизнь необратимо изменилась навсегда. «Скорее всего, он останется прикованным к постели. Не удалось ему вырваться из этого мира», — сказал один из соседей.
В полиции самоуправления Екабпилса сообщили, что правоохранителям не приходилось выезжать к этой семье для урегулирования бытовых конфликтов. Поэтому, возможно, слова соседей стоит воспринимать критически. Дальнейшие обстоятельства происшествия будет выяснять Государственная полиция.
В любом случае, если вы страдаете от тягостных и суицидальных мыслей, обращайтесь в круглосуточный центр Skalbes по телефонам 67 222 922 или 277 222 92. В экстренных случаях звоните в Службу неотложной медицинской помощи по номеру 113 и обязательно делитесь своими переживаниями с теми, кто может протянуть руку помощи.