В Екабпилсе 16-летний подросток выпрыгнул из окна пятого этажа

Подростка с тяжёлыми травмами сначала отвезли в местную больницу, а позже — в лечебное учреждение Риги. Случившееся заставило жильцов дома задуматься, что могло довести 16-летнего подростка, по их мнению, до попытки самоубийства. Семья переехала сюда два года назад — мальчик был тихим, вежливым, здоровался с соседями. Однако в последние месяцы его внешний вид резко изменился. Возможно, дело в разногласиях с близкими, возможно — в столкновении с буллингом со стороны сверстников. Вопросов больше, чем ответов. Ясно лишь одно — его жизнь необратимо изменилась навсегда. «Скорее всего, он останется прикованным к постели. Не удалось ему вырваться из этого мира», — сказал один из соседей.