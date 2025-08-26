Кадровый дефицит в сиротских судах вынуждает принимать решительные меры

Минблаг отмечает, что возрастное ограничение в 30 лет для работы в суде объективно не обосновано, так как в современных условиях решающую роль играют личные качества, компетенции и профессиональные знания сотрудников, а достижение определенного возраста не является критерием. Более того, ограничение по возрасту само по себе считается дискриминационным.