Bloomberg: Индия снизит закупки нефти у России под давлением США
Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии, включая как государственные, так и частные компании, планируют сократить объемы закупок российской нефти под давлением США. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.
По данным агентства, государственные и частные переработчики планируют снизить закупки нефти у России до 1,4–1,6 млн баррелей в день для отгрузки в октябре и далее. Для сравнения: в первом полугодии среднесуточный показатель составлял 1,8 млн баррелей.
Это сокращение закупок Bloomberg называет «скромной уступкой» на фоне давления Вашингтона на Нью-Дели. По мнению Белого дома, Индия, закупая нефть у России, помогает финансированию войны в Украине. До недавнего времени страна была вторым после Китая покупателем российской нефти. В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии, чтобы заставить эту страну перестать покупать нефть из России. Американские пошлины на индийские товары должны вступить в силу уже в эту среду.
По словам источников агентства, при этом объем закупок Индией российской нефти может измениться, если американские власти ослабят свое давление. Уже эта уступка индийских компаний сигнализирует о том, что Нью-Дели не планирует развивать отношения с Москвой, отмечает Bloomberg.