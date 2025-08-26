Bloomberg: Индия снизит закупки нефти у России под давлением США

Это сокращение закупок Bloomberg называет «скромной уступкой» на фоне давления Вашингтона на Нью-Дели. По мнению Белого дома, Индия, закупая нефть у России, помогает финансированию войны в Украине. До недавнего времени страна была вторым после Китая покупателем российской нефти. В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии, чтобы заставить эту страну перестать покупать нефть из России. Американские пошлины на индийские товары должны вступить в силу уже в эту среду.