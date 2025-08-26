В среду дождь почти прекратится и станет теплее.
В Латвии
Сегодня 17:50
Благая весть - можно рассчитывать на теплую среду почти без дождя
Предстоящей ночью в Латвии местами еще ожидается дождь, а завтра осадки прекратятся и станет теплее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью при слабом ветре в отдельных регионах образуется туман. Минимальная температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, на побережье - от +9 до +12 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность, кратковременные осадки возможны лишь местами. Максимальная температура воздуха днем составит +15…+19 градусов.
В Риге ночью сохранится вероятность кратковременного дождя, а температура воздуха не превысит +8…+10 градусов. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, воздух прогреется +17…+19 градусов.