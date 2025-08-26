Летел в Россию, упал в Эстонии: под Тарту нашли украинский ударный беспилотник

По данным Полиции безопасности Эстонии, беспилотник упал на территории Эстонии около 4-5 часов утра в воскресенье. «По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник, который был нацелен на внутренние объекты России, но был сбит с курса Россией с помощью глушения GPS и других электронных средств и оказался на территории Эстонии", — сказал Паллосон, по словвам которого это был военный беспилотник со взрывчаткой, который также взорвался.