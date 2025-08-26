Таиланд планирует подарить туристам тысячи бесплатных авиабилетов

В 2019 году Таиланд посетили почти 40 млн туристов, этот рекорд пока не удалось повторить. Изначально страна рассчитывала в 2025 году привлечь 39 млн иностранных гостей, но прогноз был снижен до 33 млн. На данный момент зарегистрировано 20,8 млн международных прибытий — на 7% меньше, чем годом ранее. На туризм негативно повлияли случаи насилия в Бангкоке и недавние вспышки напряженности на границе с Камбоджей.