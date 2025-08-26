Таиланд планирует подарить туристам тысячи бесплатных авиабилетов
Таиланд, экономика которого десятилетиями опирается на туризм, готовится запустить новую кампанию для оживления отрасли. По инициативе, поддержанной Министерством туризма страны, в течение ближайших трех месяцев иностранным путешественникам планируется предоставить 200 000 бесплатных внутренних авиаперелетов, пишет Euronews.
Кампания под названием «Buy International, Free Thailand Domestic Flights» даст возможность иностранным туристам, бронируя международные рейсы через авиакомпании или туристические агентства, получить бесплатный билет туда-обратно внутри Таиланда. Программа может стартовать в сентябре и продлиться до ноября, если ее утвердит правительство. Государство будет субсидировать до 1750 батов (около 40 евро) за билет в одну сторону или до 3500 батов (около 80 евро) за перелёт туда-обратно, причем каждому путешественнику будет доступно 20 кг сдаваемого багажа.
Цель — побудить туристов отправляться дальше привычных направлений — Бангкока, Пхукета и Чиангмая — и открывать для себя менее известные регионы Таиланда с богатым культурным наследием, кухней и пляжами. В кампании уже участвуют шесть авиакомпаний, среди них Thai Airways, Bangkok Airways и Thai AirAsia. Туристические власти надеются, что инвестиции в размере 700 млн батов (16 млн евро) принесут доход около 8,8 млрд батов (200 млн евро).
В 2019 году Таиланд посетили почти 40 млн туристов, этот рекорд пока не удалось повторить. Изначально страна рассчитывала в 2025 году привлечь 39 млн иностранных гостей, но прогноз был снижен до 33 млн. На данный момент зарегистрировано 20,8 млн международных прибытий — на 7% меньше, чем годом ранее. На туризм негативно повлияли случаи насилия в Бангкоке и недавние вспышки напряженности на границе с Камбоджей.
Правительство старается вернуть привлекательность страны разными мерами — отложенным введением туристического сбора, упрощенными визами для китайских туристов и даже идеей строительства казино. Программа бесплатных перелетов — один из самых заметных шагов, однако туристам советуют подождать официального утверждения плана правительством.