Пара посмотрела, что им насчитали в чеке в ресторане, и не поверила своим глазам
Порой рестораны вводят в шок туристов абсурдными доплатами. Кому-то везет отделаться небольшими суммами, но есть и доплаты покруче.
В итальянском городе Бари очередной курьезный случай с туристом вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Мужчина рассказал, что его просьба добавить немного перца к пицце неожиданно обернулась дополнительным счетом в ресторане. И пусть это всего 50 центов, но сам факт вызывает удивление. Один из пользователей с иронией заметил: «Отныне я буду приносить свой собственный перец, чтобы сэкономить на наценке».
История из Бари оказалась не единственной. На портале TripAdvisor собраны десятки похожих случаев. Так, в 2023 году пара туристов на озере Комо заплатила два евро за то, что их тост был… порезан.
Подобные «сюрпризы» встречаются не только в Италии. Так, на Ибице туристы обнаружила в чеке за суши дополнительную строку — 12 евро за то, что официантка повесила ее сумку на крючок стола. «Официантка любезно предложила повесить наши сумочки на крючок на столе. Мы отказались, но под ее настойчивостью согласились. Каково же было наше удивление, когда мы увидели счет…» - написала женщина в соцсети Х.
La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos.— laU (@LauraCunei) August 12, 2025
Nuestra sorpresa al ver la cuenta...
¿Es normal @soycamarero?
¿Es legal @consumidores @consumogob? @Diario_de_ibiza @EivissaIbiza pic.twitter.com/vsLNRsdQDN
Серия таких скандалов заставляет путешественников быть настороже. Эксперты советуют всегда уточнять стоимость дополнительных услуг, требовать детализированный счет и при необходимости фотографировать меню, чтобы иметь доказательства в случае спора.