Был Свен, стал Свенья: в Германии спорят, где отбывать срок осужденному неонацисту, сменившему пол по новому закону

В конце 2024 года он воспользовался вступившим в силу законом о самоопределении, позволяющим менять пол в документах простым заявлением, и стал Марлой-Свеньей Либих. Это вызвало сомнения в искренности перехода. Spiegel писал, что «Либих на протяжении многих лет высказывал крайне правые и квирофобские взгляды», а его жалоба на издание в Совет прессы была отклонена как необоснованная.