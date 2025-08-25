Был Свен, стал Свенья: в Германии спорят, где отбывать срок осужденному неонацисту, сменившему пол по новому закону
Осужденный за экстремизм немецкий неонацист Свен Либих сменил гендерный маркер по новому закону о самоопределении и теперь должен отбывать срок в женской тюрьме Хемница, что вызвало бурные споры в обществе и прессе.
В июле 2023 года окружной суд Галле приговорил Свена Либиха к полутора годам лишения свободы без условного срока за разжигание ненависти, клевету и оскорбления. Апелляция не изменила приговор. Либих известен как бывший член неонацистского движения Blood and Honour.
В конце 2024 года он воспользовался вступившим в силу законом о самоопределении, позволяющим менять пол в документах простым заявлением, и стал Марлой-Свеньей Либих. Это вызвало сомнения в искренности перехода. Spiegel писал, что «Либих на протяжении многих лет высказывал крайне правые и квирофобские взгляды», а его жалоба на издание в Совет прессы была отклонена как необоснованная.
Генпрокуратура Галле подтвердила, что отбывать наказание Либих начнет в женской тюрьме Хемница. «Решение принимается на основании официального пола и места жительства», пояснил представитель прокуратуры. Однако власти оставляют за собой право изменить место заключения, если будут основания считать, что это угрожает безопасности или является злоупотреблением.
29 августа 2025 года Либих должна прибыть в тюрьму. Она сама подтвердила это в соцсети X: «Я начну отбывать свой срок по расписанию… в Хемнице со своими чемоданами».
Тем временем политические споры вокруг закона о самоопределении усилились. Критики утверждают, что случай Либих демонстрирует риск его злоупотребления, тогда как сторонники закона напоминают, что он был принят для защиты прав транслюдей и должен действовать без исключений.