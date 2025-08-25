В Германии тоже могут вернуть обязательную военную службу - добровольцев не хватает
Германия может быть вынуждена восстановить обязательную военную службу, если программа добровольного набора не сумеет привлечь достаточное количество новобранцев, заявил председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп.
В интервью, опубликованном в понедельник в газете Rheinische Post, Томас Ревекамп указал, что Бундесверу (вооруженные силы Германии) для защиты страны и выполнения своих обязательств перед НАТО в настоящее время не хватает более чем 80 000 профессиональных солдат и 140 000 резервистов. «У меня есть серьезные сомнения, что [недостающих солдат] можно обеспечить только добровольной службой», — добавил политик, представляющий христианских демократов под руководством канцлера Фридриха Мерца.
В ближайшее время министр обороны Борис Писториус, представляющий коалиционных партнеров-социал-демократов, намерен представить правительству законопроект о добровольной военной службе. Ревекамп отметил, что в законопроекте должны быть прописаны конкретные цели ежегодного увеличения численности армии. «Закон должен также предусматривать автоматический механизм призыва, если эти цели не будут достигнуты».
Хотя Германия в 2011 году отказалась от обязательной военной службы, она по-прежнему закреплена в Основном законе страны, и для ее восстановления достаточно простого большинства в Бундестаге. Если соответствующий законопроект будет принят, он может вступить в силу в начале следующего года.
Писториус подчеркнул, что новая модель будет основываться на добровольной службе и финансовых стимулах, однако признал, что добровольная служба может сохраниться лишь в том случае, если она сможет удовлетворить потребности Бундесвера.