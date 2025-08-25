В Германии тоже могут вернуть обязательную военную службу - добровольцев не хватает

В интервью, опубликованном в понедельник в газете Rheinische Post, Томас Ревекамп указал, что Бундесверу (вооруженные силы Германии) для защиты страны и выполнения своих обязательств перед НАТО в настоящее время не хватает более чем 80 000 профессиональных солдат и 140 000 резервистов. «У меня есть серьезные сомнения, что [недостающих солдат] можно обеспечить только добровольной службой», — добавил политик, представляющий христианских демократов под руководством канцлера Фридриха Мерца.