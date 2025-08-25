В сентябре в школы Даугавпилса пойдут 732 первоклассника.
Даугавпилс встречает учебный год с меньшим числом первоклассников
В новом учебном году в школах Даугавпилса обучение начнут 732 первоклассника - это на 130 меньше, чем годом ранее, сообщили в думе города.
В 2025/2026 учебном году в Даугавпилсе будут работать 11 общеобразовательных школ и Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусства Saules skola, девять дошкольных образовательных учреждений, а также центр детей и молодежи Jaunība.
Согласно данным, предоставленным учебными заведениями на 18 августа, в общеобразовательных школах города будут учиться 8915 школьников, а дошкольные учреждения будет посещать 3531 ребенок.
В средние школы на программы очного и заочного обучения по состоянию на 18 августа принят 541 учащийся. В Saules skola в 2025/2026 учебном году начнут учебу 60 новых воспитанников.
Прием в школы продолжается, поэтому количество учащихся еще может измениться, сообщает Даугавпилсское городское управление образования.