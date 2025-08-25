Час от часу не легче: в дополнение к уже имеющимся в Риге транспортным заторам будут добавлены новые
Стоп! Сюда теперь нельзя!
Час от часу не легче: в дополнение к уже имеющимся в Риге транспортным заторам будут добавлены новые

Начиная с сегодняшнего дня в Риге, в районе Скансте, а также в отдельных местах Старой Риги и Пардаугавы планируется ввести ограничения движения на время чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин.

Как сообщают в Рижской думе, до 15 сентября, 24:00, будет перекрыт участок улицы Гростонас от улицы Малапилс до улицы Яниса Дикманя — между «Xiaomi Арена» и Олимпийским центром.

В этот же период на улице Малпилс от Сканстес до улицы Весетас будет организовано одностороннее движение, а остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены.

Запрет на парковку не будет распространяться на велосипеды, электросамокаты, веломобили и велорикши, для которых на этом участке улицы Малпилс будет создана специальная стоянка.

До 15 сентября, 24:00, остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке улицы Ноликтавас от Торня до улицы Кришьяня Валдемара — между Банком Латвии и Площадью Независимости в Старой Риге.

Кратковременная стоянка будет запрещена также перед гостиницей Park Inn by Radisson Riga Valdemara на улице Кришьяня Валдемара в Пардаугаве, в направлении центра города.

Кроме того, со среды, 27 августа, с 12:00 до 14 сентября, 24:00, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Сканстес от улицы Малпилс до улицы Яниса Дикманя.

Как ранее писал Otkrito.lv, возмущаться бесполезно: огромная пробка на въезде в Ригу останется надолго.

