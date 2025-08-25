Час от часу не легче: в дополнение к уже имеющимся в Риге транспортным заторам будут добавлены новые
Начиная с сегодняшнего дня в Риге, в районе Скансте, а также в отдельных местах Старой Риги и Пардаугавы планируется ввести ограничения движения на время чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин.
Как сообщают в Рижской думе, до 15 сентября, 24:00, будет перекрыт участок улицы Гростонас от улицы Малапилс до улицы Яниса Дикманя — между «Xiaomi Арена» и Олимпийским центром.
В этот же период на улице Малпилс от Сканстес до улицы Весетас будет организовано одностороннее движение, а остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены.
Запрет на парковку не будет распространяться на велосипеды, электросамокаты, веломобили и велорикши, для которых на этом участке улицы Малпилс будет создана специальная стоянка.
До 15 сентября, 24:00, остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке улицы Ноликтавас от Торня до улицы Кришьяня Валдемара — между Банком Латвии и Площадью Независимости в Старой Риге.
Кратковременная стоянка будет запрещена также перед гостиницей Park Inn by Radisson Riga Valdemara на улице Кришьяня Валдемара в Пардаугаве, в направлении центра города.
Кроме того, со среды, 27 августа, с 12:00 до 14 сентября, 24:00, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Сканстес от улицы Малпилс до улицы Яниса Дикманя.
Как ранее писал Otkrito.lv, возмущаться бесполезно: огромная пробка на въезде в Ригу останется надолго.