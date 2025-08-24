Самолет с российскими туристами приземлился в Таллине, но выйти им не разрешили
Из-за атаки украинских дронов и временного закрытия аэропорта Пулково, самолет с российскими туристами, летевший из Египта, был вынужден экстренно приземлиться в Эстонии.
Самолет с российскими туристами экстренно приземлился в Таллине из-за атаки украинских дронов. Руководитель по коммуникациям и маркетингу Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс сообщила Postimees, что в воскресенье в 5.33 утра самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines приземлился в Таллине.
Рейс следовал из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. «Самолет был перенаправлен на посадку в Таллин, так как в аэропорт Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия», - добавила она.
В свою очередь аэропорт Пулково был закрыт из-за ночной атаки украинских дронов. Украина смогла нанести ущерб на территории России в нескольких местах, в том числе вызвав пожары в Усть-Луге и рядом с Курской АЭС.
Самолет вылетел из Таллина в 11:08 и направился в Санкт-Петербург. По словам Хольтс, пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет во время пребывания в Таллинском аэропорту.