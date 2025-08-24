WSJ: США одобрили продажу Украине несколько тысяч ракет среднего радиуса действия
Администрация президента США одобрила продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса действия (ERAM), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ракеты должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.
По словам собеседников газеты, пакет вооружений стоимостью 850 миллионов долларов включает "и другие предметы", он финансируется в основном европейскими странами. Источники WSJ отметили, что решение о продаже ракет было отложено до встречи президента США Дональда Трампа с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Официальные лица США заявили WSJ, что для применения ракет ERAM, радиус действия которых составляет до 450 километров, Украине потребуется одобрение Пентагона.
Как сообщает "Радио Свобода", с конца весны США не дают Украине разрешение наносить удары по территории России ракетами большой дальности. Речь идет не только об американских ракетах, но и об оружии, поставленном Украине европейскими странами, которое использует для наведения американские разведданные и содержит в своей конструкции компоненты из США. В частности, одобрение Пентагона требуется для использования британских ракет Storm Shadow.
Ранее, как писал Otkrito.lv, США пообещали передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Но заплатит за них Европа.