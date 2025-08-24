WSJ: США одобрили продажу Украине несколько тысяч ракет среднего радиуса действия

Как сообщает "Радио Свобода", с конца весны США не дают Украине разрешение наносить удары по территории России ракетами большой дальности. Речь идет не только об американских ракетах, но и об оружии, поставленном Украине европейскими странами, которое использует для наведения американские разведданные и содержит в своей конструкции компоненты из США. В частности, одобрение Пентагона требуется для использования британских ракет Storm Shadow.