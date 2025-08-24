"Я не верю своим глазам!" Янис Ензис - о провальном моменте в праздник Риги
Президент Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис возмутился отсутствием программы Рижского праздника на английском языке, подчеркнув, что иностранные туристы остаются без информации о мероприятиях и Латвия теряет возможность достойно презентовать себя за рубежом.
Два туриста из Тайваня, приехавшие в Латвию и Ригу, остановились здесь на две ночи, после чего отправились дальше в Таллин, включив в своё путешествие все страны Балтии, а затем - Хельсинки. Об этом эпизоде из своей практики в эфире TV24 в передаче «Preses klubs» рассказал президент Латвийской ассоциации ресторанов, генеральный директор Opera Hotel Янис Ензис.
Желая помочь туристам, он рассказал им о празднике города Риги, который проходил именно в эти дни, и пообещал подготовить программу мероприятий, которые стоит посетить. «Вбиваю по-английски в поисковик, чтобы Google нашёл. Нет! На английском нет программы праздника Риги! Я не верю своим глазам – по-английски указаны только даты!»
«Я, – говорит Ензис, – становился всё злее, потому что люди стоят и ждут обещанного мной. Тогда я пошёл, распечатал по-латышски, потом перевёл и написал от руки!»
«Дорогие организаторы праздника Риги, во-первых, праздник нужно было рекламировать за границей заранее, чтобы люди приезжали смотреть! В Швеции о музее “Васа” есть информация на десятке языков – в том числе и на латышском. Мы ведь тоже можем по-английски, не так ли?» – возмущён Ензис.