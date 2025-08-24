"Я не верю своим глазам!" Янис Ензис - о провальном моменте в праздник Риги

Два туриста из Тайваня, приехавшие в Латвию и Ригу, остановились здесь на две ночи, после чего отправились дальше в Таллин, включив в своё путешествие все страны Балтии, а затем - Хельсинки. Об этом эпизоде из своей практики в эфире TV24 в передаче «Preses klubs» рассказал президент Латвийской ассоциации ресторанов, генеральный директор Opera Hotel Янис Ензис.