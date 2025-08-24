Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Воскресенье погодой не радует - холодно, сильные ливни и грозы
В последний день недели в Латвии сохранится облачная погода, лишь местами небо прояснится, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На большей части территории временами ожидаются дожди, в западных и центральных районах - также сильные ливни и грозы. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, на побережье ожидается северо-западный, западный ветер от умеренного до умеренно сильного, который в порывах в восточной части моря и залива будет достигать скорости 15-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит всего +13...+17 градусов.
В Риге будет преимущественно пасмурно. Временами ожидается дождь, периодически даже сильный, возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного северо-западный ветер с порывами до 15-16 м/с, температура воздуха не превысит +14...+16 градусов.