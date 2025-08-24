На их деньги россияне могли сделать бомбы: известный латышский певец выдвинул претензии Бусулису и Prāta vētra

Музыкант отметил, что в Латвии есть артисты мирового уровня, но не все из них, по его мнению, ведут себя достойно. В качестве примера он упомянул группу Prāta vētra, которая после 2014 года продолжала выступать в России. «Prāta vētra вышли на большой российский рынок после 2014 года, когда был оккупирован Крым. Музыканты выступают, платят налоги в той стране, где играют, а за эти налоги русские наверняка сделали какую-то бомбу. Может быть, именно эта бомба попала в Мариупольский театр, где находились дети. “С любовью из Риги – Brainstorm”. Вот так, не правда ли?» – заявил Сиксна.