На их деньги россияне могли сделать бомбы: известный латышский певец выдвинул претензии Бусулису и Prāta vētra
Легенда латвийской поп-музыки Жорж Сиксна резко высказался о своих коллегах – Лайме Вайкуле, Интарсе Бусулисе и группе Prāta vētra. В интервью музыкант упрекнул их за работу на российскую аудиторию.
«Патриотизм надо воспитывать и песнями, и фантастическими праздниками песни. Нужно петь вместе с группой Līvi, с латвийскими артистами. С теми, кто не участвует во всяких “rendez vous” в концертном зале "Дзинтари"», – сказал Жорж Сиксна в интервью NRA, имея в виду популярный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Музыкант отметил, что в Латвии есть артисты мирового уровня, но не все из них, по его мнению, ведут себя достойно. В качестве примера он упомянул группу Prāta vētra, которая после 2014 года продолжала выступать в России. «Prāta vētra вышли на большой российский рынок после 2014 года, когда был оккупирован Крым. Музыканты выступают, платят налоги в той стране, где играют, а за эти налоги русские наверняка сделали какую-то бомбу. Может быть, именно эта бомба попала в Мариупольский театр, где находились дети. “С любовью из Риги – Brainstorm”. Вот так, не правда ли?» – заявил Сиксна.
Подобные претензии он высказал и в адрес Интарса Бусулиса: «Может, налоговая бомба от песен Бусулиса попала в какую-нибудь херсонскую больницу? Кто знает. Дело ведь не в том, что “мы там так невинно выступали”. Дело в налогах, которые платятся в российскую казну».
По словам музыканта, латвийским артистам стоит внимательнее задумываться о том, где они выступают и с кем общаются. «У меня нет ничего против Ренара Кауперса, но, может быть, ему стоит вступить в Земессардзе? Люди, которые это могут, должны научиться стрелять», – заявил Жорж Сиксна.