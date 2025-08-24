Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 11:11
Конфликт поколений: треть латвийцев считает, что соцсети нужно полностью запретить детям до 13 лет
Большинство — 76% жителей Латвии — полагают, что необходимо искать решения для ограничения использования соцсетей среди детей и молодежи, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором мобильной связи Tele2.
Одновременно 33% опрошенных считают, что соцсети должны быть полностью запрещены детям младше 13 лет, что соответствует правилам многих платформ. Еще 19% убеждены, что запрет должен действовать до семи лет или до окончания посещения детского сада.
Размышляя о возможных решениях, 44% респондентов отметили ключевую роль семьи — важны четкие правила и пример родителей. Треть (36%) полагает, что нужно устанавливать конкретные лимиты времени, проводимого в соцсетях, а 24% считают, что доступ к соцсетям нужно блокировать в телефоне.
Опрос был проведен Tele2 совместно с Norstat в июне этого года, в нем приняли участие 1001 житель Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.