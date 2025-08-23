Суд отклонили просьбу братьев Менендес, убивших своих родителей, о досрочном освобождении

Это было одно из самых громких дел в истории американской судебной системы. Часть общества считала, что братья убили родителей из корысти, ведь уже на следующий день после убийства они начали тратить многомиллионное наследство. В то же время шли дискуссии о мотивах преступления: братья утверждали, что с раннего детства подвергались сексуальному, психологическому и физическому насилию со стороны родителей, поэтому убийство стало реакцией страха.