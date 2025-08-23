Суд отклонили просьбу братьев Менендес, убивших своих родителей, о досрочном освобождении
Власти Калифорнии (США) отклонили просьбу о досрочном освобождении братьев Эрика и Лайла Менендес, осужденных более 30 лет назад за убийство своих родителей.
В пятницу калифорнийская комиссия по условно-досрочному освобождению отклонила ходатайство 57-летнего Лайла Менендеса. Днем ранее аналогичное прошение 54-летнего Эрика Менендеса также было отклонено. По сообщениям американских СМИ, на решение повлияли нарушения тюремных правил, в частности использование мобильных телефонов.
Братья находятся в тюрьме с 1990 года. Их судили за убийство родителей в 1989-м. На момент смерти Хосе Менендесу было 45 лет, матери братьев Китти — 47 лет. Когда произошло убийство, братьям было 18 и 21 год. Семья считалась состоятельной и входила в высшие круги Лос-Анджелеса, а Хосе Менендес был известным торговцем недвижимостью.
Это было одно из самых громких дел в истории американской судебной системы. Часть общества считала, что братья убили родителей из корысти, ведь уже на следующий день после убийства они начали тратить многомиллионное наследство. В то же время шли дискуссии о мотивах преступления: братья утверждали, что с раннего детства подвергались сексуальному, психологическому и физическому насилию со стороны родителей, поэтому убийство стало реакцией страха.
Интерес к делу Менендесов снова усилился после выхода двух фильмов на платформе Netflix, посвященных убийству и судебному процессу.
В мае прошлого года суд в Лос-Анджелесе заменил пожизненное заключение на 50-летний срок, что дает право подавать прошение о досрочном освобождении. Следующую попытку подать просьбу о досрочном освобождении братья смогут предпринять через три года. Также у них есть возможность обратиться за помилованием к губернатору Калифорнии.