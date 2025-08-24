Поток дезинформации о пакте Молотова-Риббентропа со стороны России растет

Вторым по частоте повторяемым нарративом было утверждение о том, что пакт Молотова-Риббентропа ничем не отличался от других договоров о ненападении, заключенных другими странами в то время. Широкое распространение получило утверждение о том, что пакт с нацистской Германией был якобы «мудрым решением» для Советского Союза, поскольку он отсрочил неизбежную войну на пару лет. «В этом повествовании делается попытка представить, что лидеры того времени, по всей видимости, знали будущее и поэтому принимали верные решения. Исторический детерминизм — это логическое заблуждение, которому некоторые люди время от времени неосознанно поддаются», — приведены в пресс-релизе слова Казлаускаса.