Поток дезинформации о пакте Молотова-Риббентропа со стороны России растет
В этом году прокремлевские СМИ троекратно увеличили объемы дезинформации о пакте Молотова-Риббентропа, сообщил в пятницу центр анализа дезинформации Debunk.org.
По данным центра, в этом году в российских СМИ было опубликовано 481 контент о пакте Молотова-Риббентропа, из которых 403 представляли пакт в позитивном свете. По сравнению с прошлым годом поток дезинформации о пакте увеличился более чем в три раза. «Его главная цель — снять с себя ответственность за развязывание войны и закрепить за СССР статус жертвы войны, которая якобы оборонялась собственными силами и разгромила гитлеровскую коалицию», — заявил главный аналитик центра дезинформации Альгирдас Казлаускас.
По мнению аналитика Debunk.org, рост количества дезинформационных сообщений может быть связан с празднованием 80-летия Победы во Второй мировой войне и стремлением новой администрации США восстановить дипломатические отношения с Кремлем.
Выяснилось, что наиболее популярным нарративом в этом году была попытка предположить, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а в какой-то другой день. Кремль тиражирует в СМИ несколько разных дат и, по словам Казлаускаса, стремится «отвлечь внимание от истинной даты, которая недвусмысленно свидетельствует о совместной ответственности СССР и нацистской Германии за начало войны».
Вторым по частоте повторяемым нарративом было утверждение о том, что пакт Молотова-Риббентропа ничем не отличался от других договоров о ненападении, заключенных другими странами в то время. Широкое распространение получило утверждение о том, что пакт с нацистской Германией был якобы «мудрым решением» для Советского Союза, поскольку он отсрочил неизбежную войну на пару лет. «В этом повествовании делается попытка представить, что лидеры того времени, по всей видимости, знали будущее и поэтому принимали верные решения. Исторический детерминизм — это логическое заблуждение, которому некоторые люди время от времени неосознанно поддаются», — приведены в пресс-релизе слова Казлаускаса.
23 августа 1939 года между нацистской Германией и Советским Союзом был подписан пакт о ненападении, так называемый пакт Молотова-Риббентропа, секретные протоколы которого предусматривали захват и раздел суверенных государств Центральной и Северной Европы.