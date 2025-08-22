Кто не успел, тот ждет следующего лета: купальный сезон в Риге подходит к концу
С наступлением осени температура воды на рижских пляжах постепенно снижается: на комфортное купание уже нельзя рассчитывать ни в одном из официальных мест.
С приближением осени вода на рижских пляжах становится все прохладнее, сообщили в полиции Рижского самоуправления.
Самая теплая вода - в Даугаве, на пляже Кипсалы, где ее температура составляет +19 градусов. На градус прохладнее вода в озере Бабелитис и в Даугаве у Луцавсалы.
+16 градусов составляет температура воды в Кишэзерсе, на пляже в Вецаки и в Даугаве возле Румбулы. Температура воды в Вакарбулли - всего +15 градусов.
Самоуправление рекомендует использовать официальные места для купания в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, у озера Бабелитис, на Кипсале, Луцавсале, в Луцавсальском заливе и зоне отдыха возле Кишэзерса, так как они оборудованы надлежащим образом и там о безопасности купающихся заботятся спасатели полиции Рижского самоуправления.