ВИДЕО: пассажиры круизного лайнера устроили массовую драку в очереди за едой
На круизном лайнере в США произошла массовая драка из-за спора о куриных стрипсах, в которой участвовали десятки пассажиров и вмешалась охрана.
На круизном лайнере Carnival вспыхнула массовая драка из-за куриных стрипсов. В сети появились кадры, где десятки пассажиров бьют друг друга кулаками и ногами, пока охрана пытается остановить конфликт. Инцидент произошел в обеденной зоне гигантского лайнера около 2 часов ночи в последний день путешествия. Когда судно возвращалось в Майами, внезапно началась драка. На видео видно около 20 мужчин и женщин, участвующих в потасовке. Слышен крик пассажирки: "Где, чёрт возьми, охрана?"
NEW: Massive brawl breaks out aboard Carnival cruise ship 'over CHICKEN TENDERS'— Unlimited L's (@unlimited_ls) August 20, 2025
На видео видно трех охранников-мужчин: один звонит в поддержку, двое, явно боясь происходящего, пытаются оттянуть участников. Автор видео объясняет возможную причину драки: "Из-за куриных стрипсов! Это безумие". Позже Майк ответил на комментарии в Instagram, отметив, что причина была глубже, чем просто еда. Он признался: "Мы не были достаточно близко, чтобы понять, почему все началось, только знали, что они стояли в очереди за едой".