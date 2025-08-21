Гид-итальянка умерла прямо на экскурсии по Колизею во время экстремальной жары

Её смерть произошла через несколько недель после предупреждения Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов о том, что экстремальная жара — новая реальность, требующая адаптации и солидарности. Итальянская ассоциация сертифицированных гидов (AGTA) заявила, что смерть Джаммарино доказывает опасность профессии и призвала продлить часы работы Колизея, чтобы экскурсии проходили утром или вечером. Сейчас Колизей открыт с 8:30 до 19:15 с конца марта по конец сентября.