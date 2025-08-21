Гид-итальянка умерла прямо на экскурсии по Колизею во время экстремальной жары
Гиды в Риме вновь призвали пересмотреть летний график работы крупных достопримечательностей после смерти коллеги от предполагаемого сердечного приступа во время экскурсии по Колизею в жару.
Джованна Мария Джаммарино, 56 лет, потеряла сознание в амфитеатре во вторник в 18:00. Несмотря на помощь туристов и медиков, она скончалась на месте.
Её смерть произошла через несколько недель после предупреждения Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов о том, что экстремальная жара — новая реальность, требующая адаптации и солидарности. Итальянская ассоциация сертифицированных гидов (AGTA) заявила, что смерть Джаммарино доказывает опасность профессии и призвала продлить часы работы Колизея, чтобы экскурсии проходили утром или вечером. Сейчас Колизей открыт с 8:30 до 19:15 с конца марта по конец сентября.
«Уже три года мы просим открыть парк с 7 утра и продлить время закрытия на час, — заявила AGTA. - Это улучшит здоровье посетителей, гидов и работников».
Ассоциация отметила, что низкие пенсии и экономическая нестабильность заставляют многих работать в невыносимом темпе. «Во вторник один гид ушёл навсегда, но многие уже покинули профессию в пользу более безопасных», — говорится в заявлении.
В прошлом месяце национальная федерация гидов Federagit также потребовала сдвинуть время открытия парка на час раньше. Франческа Дуимич, представляющая 300 римских гидов, рассказала, что туристы часто теряют сознание от обезвоживания в летнюю жару. «Форум — впадина без тени и ветра», — сказала Дуимич Associated Press. «Находиться там в 13-14 часов летом — значит плохо себя чувствовать».