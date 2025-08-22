Финансовое положение жителей Латвии оказалось одним из самых худших во всем ЕС
В 2022 году жители Европейского союза в среднем оценили свое финансовое положение на 6,6 балла по шкале от 0 до 10. Этот показатель оказался немного ниже общего уровня удовлетворенности жизнью, который составил 7,1.
Наибольшая удовлетворенность финансовой ситуацией отмечена в Нидерландах и Финляндии (по 7,6), далее следуют Швеция (7,4) и Австрия (7,3).
В то же время в шести странах ЕС уровень удовлетворенности оказался ниже 6 баллов, то есть жители чаще были недовольны своим финансовым положением.
Наименьший показатель зафиксирован в Болгарии (4,6), далее идут Греция (5,3), Хорватия (5,7), Словакия (5,8), а также Венгрия и Латвия (по 5,9). То есть, Латвия - шестая с конца в Евросоюзе.
Согласно данным Eurostat, в 2018 году, когда проводилось предыдущее подобное исследование, удовлетворенность своими финансами в Латвии была еще меньше - 5,4 балла. В 2013 году - еще меньше (5,1 балла). В общем - не все так плохо, прогресс налицо.
