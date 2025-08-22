Финансовое положение жителей Латвии оказалось одним из самых худших во всем ЕС

Согласно данным Eurostat, в 2018 году, когда проводилось предыдущее подобное исследование, удовлетворенность своими финансами в Латвии была еще меньше - 5,4 балла. В 2013 году - еще меньше (5,1 балла). В общем - не все так плохо, прогресс налицо.