Большой брат в Большом театре: в символе российской культуры начнут шпионить за сотрудниками

Программа будет отслеживать рабочее время, а также поведение сотрудников (их в техзадании называют "контролируемыми персонами"). На каждого сотрудника будут составляться специальные карточки, в которых будут указаны "аномалии в действиях". Чтобы узнать, относится ли сотрудник к "группе риска", программа будет смотреть, использовал ли сотрудник в переписках нецензурную лексику, обсуждал ли начальство и готовился ли к увольнению. К "аномальному" поведению разработчики софта относят также "интерес к СВО" и наличие "политических взглядов".