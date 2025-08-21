Большой брат в Большом театре: в символе российской культуры начнут шпионить за сотрудниками
В Большом театре в Москве планируют внедрить систему, которая будет следить за сотрудниками, в том числе для выявления нелояльных на основе их политических взглядов.
Дирекция Большого театра заключила контракт на установку шпионящего за сотрудниками программного обеспечения, выяснил расследовательский проект "Система" Настоящего Времени и Радио Свобода. Речь идет о программе InfoWatch Traffic Monitor, которую планируют установить на 500 рабочих устройствах. Программа будет отслеживать данные, а также будет использоваться для мониторинга информации о сотрудниках.
Программа будет отслеживать рабочее время, а также поведение сотрудников (их в техзадании называют "контролируемыми персонами"). На каждого сотрудника будут составляться специальные карточки, в которых будут указаны "аномалии в действиях". Чтобы узнать, относится ли сотрудник к "группе риска", программа будет смотреть, использовал ли сотрудник в переписках нецензурную лексику, обсуждал ли начальство и готовился ли к увольнению. К "аномальному" поведению разработчики софта относят также "интерес к СВО" и наличие "политических взглядов".
По задумке, выявлять "аномалии" будет искусственный интеллект на основе перехваченных данных. Для этого будут создаваться "теневые копии" любой активности сотрудника в социальных сетях и мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram), а также во всех популярных браузерах. Помимо этого, ПО должно перехватывать набираемый пользователем текст. Сотрудники службы безопасности будут анализировать эти данные в режиме реального времени.