Рига вновь вспоминает Балтийский путь.
В Латвии
Вчера 16:33
В честь годовщины Балтийского пути Нацобъединение проведет акцию "Балтийский огненный путь"
Национальное объединение совместно со своей молодежной организацией "Молодежь для Латвии" в субботу, 23 августа, с 20:30 до 21:30 проведет у памятника Свободы в Риге мероприятие "Балтийский огненный путь", посвященное 36-й годовщине Балтийского пути.
Во время мероприятия от памятника Свободы до часов Laima из свечей будет создан символический огненный путь в честь единства Латвии, Литвы и Эстонии в борьбе за свою независимость.
"Это будет момент, чтобы вспомнить историческое единство латышского, литовского и эстонского народов и осознать хрупкость свободы, особенно в условиях нынешней гибридной войны", - говорится в заявлении Нацобъединения.
"Ее нужно защищать не только словами, но и делами, которые укрепляют наше общее сознание и патриотизм", - добавил руководитель молодежной организации Эдгарс Кристапс Рупейкс.
