Вот вам и "зеленый" курс: в Европе поездки на поезде часто обходятся дороже авиаперелетов

В анализе не учитывались сборы за багаж, которые авиакомпании часто взимают дополнительно, а также скидки для семей, которые иногда предоставляют железнодорожные операторы. Ситуация все же улучшилась по сравнению с 2023 годом: теперь поездка на поезде дешевле авиаперелета на 41% маршрутов, тогда как два года назад таких было лишь 27%.