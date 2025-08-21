Вот вам и "зеленый" курс: в Европе поездки на поезде часто обходятся дороже авиаперелетов
Поездки на поездах между европейскими городами являются более благоприятными для климата, однако часто обходятся дороже, чем авиаперелеты, свидетельствует исследование, проведенное экологической организацией Greenpeace.
Активисты сравнили цены на билеты по 142 маршрутам протяженностью до 1500 километров.
- На 66 маршрутах (47% от всех) железнодорожный билет оказался дороже авиабилета.
- На 54% из 109 трансграничных маршрутов перелет стоил дешевле поездки на поезде.
- С учетом 33 внутренних маршрутов, поезд был самым выгодным вариантом лишь в 46,5% случаев, а на 7% маршрутов цены оказались примерно одинаковыми.
Организация призвала повысить налоги на авиаперевозки и улучшить условия для пассажиров поездов. Эксперт по транспорту Greenpeace Лена Донате назвала несправедливым тот факт, что более длинные железнодорожные поездки стоят дорого, тогда как авиаперелёты получают налоговые льготы. По ее словам, поездки на поезде экологически безопаснее и должны быть доступнее по цене, чем перелеты.
Несмотря на заявленную в Евросоюзе «зеленую политику» и стремление сократить выбросы углекислого газа, сложившаяся ситуация противоречит целям устойчивого развития. Такая ценовая диспропорция препятствует переходу пассажиров на железнодорожный транспорт и замедляет реализацию климатических целей ЕС.
В анализе не учитывались сборы за багаж, которые авиакомпании часто взимают дополнительно, а также скидки для семей, которые иногда предоставляют железнодорожные операторы. Ситуация все же улучшилась по сравнению с 2023 годом: теперь поездка на поезде дешевле авиаперелета на 41% маршрутов, тогда как два года назад таких было лишь 27%.