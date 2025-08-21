ДТП на Дунтес: полицейскую машину при столкновении с легковушкой выбросило вверх, через тротуар и на газон
После ДТП на улице Дунтес местные жители поспешили посмотреть, что произошло. Их взгляду предстал полицейский автомобиль с разбитой передней частью, который находился на газоне.
В момент происшествия Дзинтра находилась менее чем в сотне метров и услышала громкий звук столкновения. «Я сидела, и вдруг такой свист! Они ехали со стороны Саркандаугавы. (...) Их прям выбросило наверх, через тротуар на газон. Звук был ужасный. Кажется, они не врезались в стоящую машину. Но один парень выскочил из авто — полицейский. Он куда-то побежал в сторону улицы, что-то смотреть».
По её словам, в тот момент район не был заполнен сиренами экстренных служб. «[Журналист «Degpunktā»: Но мигалки были включены?] Не было. Какие мигалки? Не было. Я ведь слышу, как обычно все несутся — скорая, полиция. Но здесь не было».
Однако в Государственной полиции заявили, что служебный автомобиль направлялся на вызов, что автоматически означает движение с включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Машина ехала по улице Дунтес в направлении от улицы Твайка к улице Букулту. Перед полицейской машиной двигался автомобиль Toyota, который на перекрёстке с улицей Озолу начал выполнять левый поворот. Именно там и произошло столкновение, после чего полицейский автомобиль оказался на зелёной зоне.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что в момент аварии на месте также были припаркованы другие автомобили. По следам на газоне можно судить, что столкновение, в котором могли оказаться замешаны несколько машин, произошло всего в нескольких метрах.
На данный момент в Государственной полиции принято решение оштрафовать водителя Toyota за непредоставление преимущества транспортному средству, которое имело право первоочередного движения. В то же время начат административный процесс, чтобы выяснить, будет ли наказан и сам полицейский.