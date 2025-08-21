ДТП на Дунтес: полицейскую машину при столкновении с легковушкой выбросило вверх, через тротуар и на газон

В момент происшествия Дзинтра находилась менее чем в сотне метров и услышала громкий звук столкновения. «Я сидела, и вдруг такой свист! Они ехали со стороны Саркандаугавы. (...) Их прям выбросило наверх, через тротуар на газон. Звук был ужасный. Кажется, они не врезались в стоящую машину. Но один парень выскочил из авто — полицейский. Он куда-то побежал в сторону улицы, что-то смотреть».