Финский депутат покончил с собой прямо в здании парламента
Депутат парламента Финляндии покончил с собой в здании парламента в Хельсинки, сообщили местные СМИ.
Речь идёт о 30-летнем депутате первого созыва Эемели Пелтонене, что позже подтвердил финский парламент. Полиция заявила, что признаков криминала в его смерти нет.
«Кончина Эемели Пелтонена глубоко потрясла меня и всех нас, — написала в заявлении председатель его социал-демократической парламентской группы Тютти Туппурайнен. — Он был любимым членом нашего сообщества, и нам будет его очень не хватать. Молодая жизнь оборвалась слишком рано».
Пелтонен, представитель социал-демократов, был депутатом парламента с 2023 года. Он также входил в состав городского совета города Ярвенпяа (около 50 тыс. жителей к северу от Хельсинки). Перед летними каникулами он ушёл на больничный, ссылаясь на проблемы с почками.
Директор службы безопасности парламента Арон Тойвонен сообщил газете Iltalehti: «Сегодня утром произошёл случай со смертельным исходом. Через центр экстренного реагирования на место были вызваны службы скорой помощи, спасатели и полиция». Он подтвердил, что инцидент произошёл именно в здании парламента.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал произошедшее «по-настоящему печальной новостью».
«В то же время мы желаем сил его семье, близким и коллегам. Это глубоко затрагивает всех нас», — сказал Орпо в комментарии общественному вещателю Yle.
Парламент Финляндии сейчас находится на летних каникулах, заседания возобновятся в начале сентября.