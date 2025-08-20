В Риге проходит выставка помидоров. Некоторые сорта способны удивить
В Латвийском национальном музее природы до воскресенья, 24 августа, проходит выставка «Томаты и пряные травы 2025», где представлены «сотни ярких томатов и ароматных трав».
Выставка организована в сотрудничестве с коллекционерами и селекционерами Клуба садоводческих энтузиастов Tomāts имени Артура Силде. Ведущие латвийские томатоводы обещают удивить посетителей разнообразием цветов, форм и размеров плодов. Экспонируется около 300 сортов томатов, и наряду с популярными в Латвии и мире сортами будут показаны и новые селекционные достижения.
Валдис Пулиньш из Талси представит 70 сортов помидоров, особенно выделив серию «Моя Украина», включающую 20 сортов украинских коллекционеров. Садоводческое хозяйство Neslinko познакомит гостей выставки с новыми сортами коктейльных томатов, сделав акцент на сортах для выращивания в горшках — подходящих для террас и балконов. Рижанка Людмила Кодзасова, увлекающаяся крупноплодными сортами, представит около 70 сортов томатов, девять из которых выведены ею самой.
Участники раздела пряных трав покажут разные виды мяты, базилик, розмарин, лаванду, карри, лавровое дерево, коловое дерево, ампельные шпинаты и другие травы. С богатым ассортиментом трав в выставке примут участие садоводческое хозяйство Neslinko из Баложи, Валентина Цузнецова из Талси и Мария Тоцупе из Елгавского края.
Во время выставки посетители смогут получить консультации садоводов, а также приобрести рассаду пряных трав и семена томатов, зарегистрированные в Государственной службе защиты растений.