В Риге проходит выставка помидоров. Некоторые сорта способны удивить

Валдис Пулиньш из Талси представит 70 сортов помидоров, особенно выделив серию «Моя Украина», включающую 20 сортов украинских коллекционеров. Садоводческое хозяйство Neslinko познакомит гостей выставки с новыми сортами коктейльных томатов, сделав акцент на сортах для выращивания в горшках — подходящих для террас и балконов. Рижанка Людмила Кодзасова, увлекающаяся крупноплодными сортами, представит около 70 сортов томатов, девять из которых выведены ею самой.