Центр Вентспилса свяжут с маршрутами для пешеходов и велосипедистов

Мэр Вентспилса отметил, что новая трасса станет значительным шагом в развитии инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а также поддержит продвижение экологически чистого транспорта в городе. Строительство выполнят компании Bucher Municipal и Malmar Sheet Metal, обладающие большим опытом в подобных проектах. Общая стоимость проекта — 2 290 000 евро, из которых 1 159 745 евро выделено из городского бюджета. Ожидается, что дорожка будет доступна для использования уже в 2025 году.