Центр Вентспилса свяжут с маршрутами для пешеходов и велосипедистов
В Вентспилсе начинается строительство новой пешеходно-велосипедной дорожки, которая улучшит связь между маршрутами и центром города, способствуя развитию экологичного транспорта.
В Вентспилсе приступают к возведению новой пешеходно-велосипедной трассы, которая свяжет маршруты для пешеходов и велосипедистов с городским центром. Работы стартуют в ближайшие дни и продлятся до конца текущего года. Длина участка составит 670 метров, он объединит уже существующие маршруты с центральной частью города. В проекте предусмотрено применение современных технологий и материалов, что гарантирует прочность и безопасность дорожки.
Мэр Вентспилса отметил, что новая трасса станет значительным шагом в развитии инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а также поддержит продвижение экологически чистого транспорта в городе. Строительство выполнят компании Bucher Municipal и Malmar Sheet Metal, обладающие большим опытом в подобных проектах. Общая стоимость проекта — 2 290 000 евро, из которых 1 159 745 евро выделено из городского бюджета. Ожидается, что дорожка будет доступна для использования уже в 2025 году.