Илон Маск объявил, когда его космический корабль сможет отправиться на Марс
Илон Маск, глава SpaceX, заявил, что Starship может отправиться на Марс в 2026 году с роботом Optimus, который будет обеспечивать поддержку на планете.
«Мы надеемся отправить Starship на Марс с роботом Optimus в 2026 году. Это будет очень важный шаг», — отметил Маск.
Имеется в виду, что на Марсе планируется создать самодостаточный город за 20-30 лет. По его словам, это будет очень сложная задача, но она вполне осуществима.
Маск также добавил, что Starship сможет перевозить до 100 тонн груза на Марс, что значительно упростит процесс колонизации.
«Мы можем отправить на Марс до 100 тонн груза, что позволит нам создать полноценную колонию», — добавил он.
Тем временем, робот, которого Маск хочет послать на Марс, овладел важной для этого функцией - он научился танцевать.