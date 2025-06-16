"Оставьте меня здесь, мне и так хорошо": 80-летний житель Сунишей не захотел, чтобы его спасали из горящей квартиры

На следующий день съемочная группа передачи «Degpunktā» встретила жильцов дома у груды спасенного имущества. Люди в отчаянии смотрели на обугленные остатки своего жилища. Один из жильцов, Марек, который прожил в этом доме 10 лет, утверждает, что виноват в случившемся сам погибший: «Было ясно, что он когда-нибудь это сделает... Просто заснул с сигаретой. Он был пьяницей. Мы постоянно пытались с ним поговорить. Он выпил, лег спать с сигаретой — и все», — рассказывает Марек.