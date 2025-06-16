"Оставьте меня здесь, мне и так хорошо": 80-летний житель Сунишей не захотел, чтобы его спасали из горящей квартиры
В Кримулдской волости в поселке Суниши произошел разрушительный пожар, в результате которого девять человек остались без крова.
В воскресенье около полудня в квартире на втором этаже двухэтажного деревянного дома вспыхнул сильный пожар, который быстро охватил все здание. Девять человек успели эвакуироваться, один погиб.
На следующий день съемочная группа передачи «Degpunktā» встретила жильцов дома у груды спасенного имущества. Люди в отчаянии смотрели на обугленные остатки своего жилища. Один из жильцов, Марек, который прожил в этом доме 10 лет, утверждает, что виноват в случившемся сам погибший: «Было ясно, что он когда-нибудь это сделает... Просто заснул с сигаретой. Он был пьяницей. Мы постоянно пытались с ним поговорить. Он выпил, лег спать с сигаретой — и все», — рассказывает Марек.
Марек с женой неоднократно просили соседа не курить в помещении, но он игнорировал просьбы. Несколько жильцов пытались вытащить мужчину из горящей квартиры, но тот, несмотря на окружавшее его пламя и дым, отказался: «Оставьте меня здесь, мне и так хорошо», — сказал он.
Погибшему мужчине было около 80 лет, он с трудом передвигался из-за проблем с ногой. По словам Марека, квартиру он унаследовал от бабушки, но не заботился о ней: «У него не было ни электричества, ничего. Он ни за что не платил, все время пил. Мы ему постоянно помогали — кололи дрова, приносили еду».
Пострадали все шесть квартир в доме: три на верхнем этаже выгорели полностью, а три на первом — сильно пострадали от воды. Пожарные подчеркивают, что деревянному дому хватает всего пяти минут, чтобы вспыхнуть целиком.
На тушение огня ушло шесть часов — в работах участвовали спасатели из Сигулды, а также добровольцы из Инчукалнса и Кримулды.