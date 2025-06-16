Россия задолжала живущим в Латвии пенсионерам уже почти 7 млн евро - денег как не было, так и нет

Кроме того, Российский фонд еще не перевел средства и для выплаты пенсий за первый квартал текущего года. В обоих случаях VSAA также не получило от российского фонда обновленный список получателей пенсий. По оценкам VSAA, для выплаты пенсий РФ за первое полугодие 2025 года необходимо примерно 7 миллионов евро.