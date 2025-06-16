Россия задолжала живущим в Латвии пенсионерам уже почти 7 млн евро - денег как не было, так и нет
Пенсионный и социальный страховой фонд Российской Федерации до сих пор не перечислил средства, необходимые для того, чтобы Государственное агентство социального страхования (VSAA) могло выплатить пенсии за второй квартал 2025 года. Средства, необходимые для выплаты пенсий гражданам РФ, живущим в Латвии, должны были поступить в мае.
Кроме того, Российский фонд еще не перевел средства и для выплаты пенсий за первый квартал текущего года. В обоих случаях VSAA также не получило от российского фонда обновленный список получателей пенсий. По оценкам VSAA, для выплаты пенсий РФ за первое полугодие 2025 года необходимо примерно 7 миллионов евро.
Как сообщалось ранее, 9 апреля Российский фонд перечислил финансирование в размере 21 369,36 евро, которое было выплачено девяти лицам согласно предоставленному российским фондом списку.
VSAA выплачивает пенсии РФ проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере социальной защиты. (Договор действует с 19 января 2011 года. В четвертом квартале 2024 года через посредничество VSAA пенсии РФ были выплачены 9,7 тыс. человек на общую сумму около 3,5 млн евро.)