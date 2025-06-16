На первых километрах трассы Rail Baltica надеются сэкономить 100 млн евро

Актуализированные расходы первой очереди проекта пока не обнародованы - соответствующий документ должен быть готов к концу месяца. "Как видите, ведутся строительные работы и подготовка сервисного пункта - базы, откуда начнется строительство всей магистрали. Всего на южном участке необходимо 11 разрешений на строительство - это более 40 км. Сейчас ведутся последние подготовительные работы, чтобы подписать документы о начале работ по четырем - на участке чуть более 10 км", - рассказал временный член правления предприятия Eiropas Dzelzceļa līnijas Янис Наглис.