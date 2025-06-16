Что там, в наших "нетитульных" головах? Скоро представят результаты исследования о политических взглядах русскоязычных Латвии

На мероприятии ведущий исследователь Института философии и социологии ЛУ Мартиньш Капранс расскажет о представлениях русскоязычных жителей Латвии о вторжении России в Украину. Исследователь Оксана Жабко разъяснит механизмы практики самоцензуры и социального контроля. Профессор ЛУ Инта Миериня проанализирует тенденции политического участия русскоязычных и связанные с этим проблемы. Ведущий исследователь РУС Янис Юзефович и исследователь ЛУ Анастасия Тетаренко-Супе расскажут об изменении привычек этой группы населения в отношений использования СМИ после 2022 года.