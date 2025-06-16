Ночью в Латвии ожидаются дожди, а кое-где - и ливни с грозами

Во вторник утром кратковременный дождь еще продолжится во многих местах, затем осадки прогнозируются на востоке страны, в некоторых районах возможны ливни с грозами. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду. Под лучами солнца воздух прогреется до +16...+21 градуса, местами в Земгале будет на градус теплее.