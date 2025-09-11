Правительство дало добро на закупку аккумуляторных поездов - сделанные в Латвии "дизели" уйдут в прошлое

На этих маршрутах уже сейчас значительный пассажиропоток и продолжается строительство высоких платформ, которое планируется завершить к 2029 году. В первоначальный план правительства входила закупка на доступные Латвии постковидные средства из фонда Механизма восстановления и устойчивости (МВУ) ЕС двух электропоездов на аккумуляторных батареях для использования в Риге с целью обеспечения пассажирских перевозок по железной дороге на возобновленной линии в Болдераю. Осуществить закупку было поручено Автотранспортной дирекции (АТД), которую она и начала. Но вскоре организатор закупки констатировал, что в запланированный срок освоения средств из фонда МВУ до конца 2026 года завершить закупку не выйдет, так как производители поездов уже перегружены другими заказами, при этом под латвийские рельсы шириной 1520 мм поезда пришлось бы специально адаптировать, сертифицировать и т.д. Поэтому в прошлом году АТД отменила закупку и правительство перераспределило запланированные на эти цели средства МВУ на другие нужды.