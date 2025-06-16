В создание инфраструктуры в окрестностях Рижского аэропорта инвестируют около 70 млн евро

Как отметили в компании, в 2022 году Sirin Development участвовала в публичном аукционе Рижского самоуправления по продаже 22 земельных участков возле аэропорта и победила, предложив самую высокую цену. После заключения договора компания полностью выполнила все обязательства, однако зарегистрировать права собственности окончательно не удалось, так как Министерство сообщения заявило, что часть проданных участков необходима для реализации государственных функций в сфере транспорта.