На пляже Вакарбулли завершен ремонт душевых, впереди - строительство спасательной станции

«Каждым шагом по улучшению городских пляжей мы не только создаем удобства, но и формируем среду, где людям приятно и безопасно отдыхать. Рига заслуживает того, чтобы ее пляжи были местом, куда хочется возвращаться», — подчеркнул руководитель департамента Эдий Пелшс.