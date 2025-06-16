На пляже Вакарбулли завершен ремонт душевых, впереди - строительство спасательной станции
С началом купального сезона Рижский муниципальный департамент жилищного хозяйства и окружающей среды завершил обновление деревянных конструкций и системы водоснабжения летнего душевого павильона на пляже Вакарбулли. Душевые вновь доступны для посетителей пляжа.
«Каждым шагом по улучшению городских пляжей мы не только создаем удобства, но и формируем среду, где людям приятно и безопасно отдыхать. Рига заслуживает того, чтобы ее пляжи были местом, куда хочется возвращаться», — подчеркнул руководитель департамента Эдий Пелшс.
В рамках работ была заменена напольная поверхность душевых, восстановлены деревянные элементы цоколя и лестницы. В душевых установлены съемные деревянные решетки, обеспечивающие доступность для всех пользователей, обновлена система дождевой канализации, восстановлены водоподключения, а стены душевых очищены от известковых и железистых отложений.
На пляже также продолжаются начатые в этом году строительные работы по созданию спасательной станции Вакарбулли. В настоящее время залита железобетонная основа, и начат монтаж каркаса здания.
Пляж Вакарбулли — один из трех официальных пляжей Риги, удостоенных Голубого флага, подтверждающего соответствие международным стандартам экологического качества.