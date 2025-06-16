На пост министра умного управления и регионального развития есть новый кандидат

Премьер отметила, что Чударс имеет большой опыт работы в самоуправлении как многолетний мэр Саласпилса. Он был и министром, и депутатом и хорошо знаком со сферой ответственности Министерства умного управления и регионального развития. Силиня и Чударс уже договорились о приоритетах на этом посту - развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта, анализе избирательного процесса и подготовке к выборам в Сейм, укреплении восточной границы и развитии регионов.