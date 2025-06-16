Коалиция Рижской думы: "Новое Единство" чувствует себя обделенным, но что поделаешь

Тем не менее, как сообщает передача Латвийского телевидения "de facto", в итоге разочарованной, похоже, осталась лишь одна партия - "Новое Единство", ранее возглавлявшая коалицию во главе с мэром Вилнисом Кирсисом. В пятницу после встречи четырех партий, на которой все заявили о согласии работать в коалиции и утвердили распределение сфер, кандидат в мэры Клейнбергс мог вздохнуть с облегчением. "Думаю, главный вызов и сложность заключалась в том, чтобы у всех наших партнеров было ощущение, что мы будем работать на равных условиях и действительно станем равноправными партнерами, так как опыт взаимодействия в правительстве и Рижской думе ранее был разным. Чтобы этого достичь, нам пришлось договориться о третьем посте вице-мэра", - сказал Клейнбергс.