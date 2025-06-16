Шведы купят латвийское предприятие по производству боеприпасов

Как отметила Краузе-Чеботаре, партнерство с SAG позволит Ammunity быстрее расширять производство, инвестировать в инновации и укреплять роль Латвии в европейской оборонной промышленности. В свою очередь руководитель SAG Маттиас Хьорт подчеркнул, что с приобретением Ammunity компания усилит свой вклад в развитие сил сдерживания НАТО. "Производя боеприпасы в Северной Европе, мы становимся более надежным и разносторонним поставщиком, который может обеспечивать все больше компонентов для повышения боеспособности наших клиентов", - подчеркнул Хьорт.