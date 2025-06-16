Организованную группу подозревают в отмывании около полумиллиарда евро - они скупали недвижимость и предметы роскоши

Более подробная информация по этому делу будет предоставлена в 14:00 на пресс-брифинге в главном здании Государственной полиции по адресу ул. Чиекуркалнса 1. линия, 1, корпус 4. На брифинге выступит начальник Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности Петерис Бауска.