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В Латвии
Сегодня 10:33
Организованную группу подозревают в отмывании около полумиллиарда евро - они скупали недвижимость и предметы роскоши
Управление по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности Главного управления криминальной полиции Госполиции при поддержке прокуратуры Рижского судебного округа завершило расследование уголовного процесса против организованной группы лиц по подозрению в отмывании денег в крупном размере.
Согласно полученной в ходе расследования информации, члены группы на протяжении длительного времени легализовали преступно нажитые наличные денежные средства на сумму около 500 млн евро.
Подозреваемые приобретали дорогостоящую недвижимость в Латвии и за рубежом, вкладывали преступно полученные средства в строительство новых объектов недвижимости и приобретали предметы роскоши.
Более подробная информация по этому делу будет предоставлена в 14:00 на пресс-брифинге в главном здании Государственной полиции по адресу ул. Чиекуркалнса 1. линия, 1, корпус 4. На брифинге выступит начальник Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности Петерис Бауска.