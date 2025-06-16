Ситуация критическая! Из-за наводнения под угрозой оказалось одно из исторических зданий Прейльской усадьбы

Конюшня Прейльской усадьбы, построенная во второй половине XIX века в неоготическом стиле, состояла из трех соединенных корпусов, углы которых украшали башенки. В 2014 году была проведена первая очередь работ по консервации: стены укрепили связками, чтобы предотвратить их обрушение. Однако спустя десять лет деформации продолжаются, а трещины увеличиваются. Для здания разработан проект усиления конструктивной части. По словам экспертов, укрепление фундамента и стен должно быть выполнено как можно скорее. Стоимость укрепления и консервации конюшни составляет 45 000 евро без НДС, и самоуправление должно найти источник финансирования, сообщает Латвийское радио.