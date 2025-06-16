Ситуация критическая! Из-за наводнения под угрозой оказалось одно из исторических зданий Прейльской усадьбы
Из-за продолжительных дождей уровень грунтовых вод и воды в прудах парка Прейльской усадьбы значительно повысился, что создало угрозу для сохранившихся фрагментов бывшей конюшни. Как сообщает Латвийскому радио Управление по охране национального культурного наследия, ситуация стала критической.
Управление указывает на реальную опасность частичного обрушения стен конюшни. Чтобы предотвратить возможный несчастный случай, самоуправление оградило территорию вокруг руин — установлены ограничительная лента и предупреждающие знаки. Однако это временное решение: по словам архитектора Строительного управления Прейльского края Агнии Пастаре, зданию необходимы гораздо более серьезные работы по укреплению и консервации.
Как рассказала руководитель комплекса усадьбы и парка Мадара Пастаре, весной из-за интенсивных осадков фундамент конюшни оказался в воде. Сейчас уровень воды в прудах понизился, и ранее затопленная нижняя часть здания уже находится на суше.
Конюшня Прейльской усадьбы, построенная во второй половине XIX века в неоготическом стиле, состояла из трех соединенных корпусов, углы которых украшали башенки. В 2014 году была проведена первая очередь работ по консервации: стены укрепили связками, чтобы предотвратить их обрушение. Однако спустя десять лет деформации продолжаются, а трещины увеличиваются. Для здания разработан проект усиления конструктивной части. По словам экспертов, укрепление фундамента и стен должно быть выполнено как можно скорее. Стоимость укрепления и консервации конюшни составляет 45 000 евро без НДС, и самоуправление должно найти источник финансирования, сообщает Латвийское радио.
В конце мая и в начале июня обширные и интенсивные дожди наделали в Латвии бед, особенно в восточной части страны.